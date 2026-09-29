Бельгія передасть Україні три F-16 до кінця року – Зеленський

Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця 2026 року за прискореною процедурою, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Є важлива домовленість із Бельгією щодо передачі нам трьох винищувачів F-16 до кінця цього року. Будемо реалізовувати отримання цих літаків за прискореною процедурою", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, Україна вже отримала від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії, термінові постачання боєприпасів до F-16.

"Коли Росія щодня збільшує свою ескалацію, потрібно додавати можливостей для збиття повітряних цілей і захисту людей", – зазначив Зеленський.

Він подякував Бельгії, прем'єр-міністру Барту де Веверу та всьому уряду за рішучі кроки на підтримку України у відповідь на жорстокі російські удари.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21126