Президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять жертв масових нацистських розстрілів у Бабиному Яру в Києві з нагоди 85-х роковин трагедії.

"Одне з найбільших місць масових убивств, скоєних нацистами в Європі. Місце великого болю і нашої пам'яті про всіх жертв Голокосту. Лише 29-30 вересня 1941 року були розстріляні майже 34 тисячі євреїв. У Бабиному Яру нацисти вбивали також ромів, українських націоналістів, учасників підпілля, військовополонених, пацієнтів психіатричної лікарні. Загалом за час окупації загинуло близько 100 тисяч невинних людей", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Він додав, що ця трагедія нагадує, наскільки важливо захищатися від зла, від страшних режимів, для яких людське життя нічого не варте.

Крім того, ця трагедія нагадує, чому не можна закривати очі на терор і звірства проти людей і чому варто завжди підтримувати справжніх захисників життя.

"Сьогодні вшанував пам'ять людей, які загинули через масові нацистські розстріли. Вічна пам'ять усім невинним жертвам", – повідомив президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21125