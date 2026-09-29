ВДНГ готує укриття на 10 тис. відвідувачів

Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ) працює над розширенням мережі укриттів на території комплексів, мета – створити захищені простори на 10 тис. відвідувачів..

Як повідомляється на сторінці ВДНГ у Facebook, наразі тривають роботи з облаштування укриттів павільйонів №4, №6, №7, №8, №10 та №15. Після завершення робіт загальна кількість укриттів на території ВДНГ збільшиться втричі, у результаті чого на виставці та поряд зможуть одночасно укриватися, орієнтовно, 10 000 людей. Також зменшиться час, який потрібен, щоб дістатися до безпечного місця з різних локацій "Експоцентру".

"Продовжуємо працювати над тим, щоб територія комплексу залишалася комфортною та безпечною для відпочинку, роботи й проведення заходів", – зазначили у ВДНГ.

Джерело: https://www.facebook.com/vdngkyiv/posts/pfbid0n6zNqiASperSVa2t8KkXMgQorsMduuHsSk7NoTCRyScRHe82BdtMGpVmTxtKPPKxl