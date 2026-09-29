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Бізнес інвестує понад EUR15 млн у відновлення палацу у Роздолі на Львівщині – Бережна

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Бізнес інвестує понад EUR15 млн у відновлення палацу у Роздолі на Львівщині – Бережна
Фото: https://www.facebook.com/berezhna.tetyana

Міністерство культури України, Львівська обласна військова адміністрація, Новороздільська міська радв та ТОВ "Палац Розділ" підписали меморандум про відновлення палацу Жевуських-Лянцкоронських у селищі Розділ Стрийського району Львівської області, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"У Роздолі на Львівщині бізнес інвестує у відновлення палацу Жевуських-Лянцкоронських понад 15 млн євро. Це приклад меценатства та довгострокової відповідальності за культурну спадщину, який хочемо бачити і в інших громадах України", – написала Бережна в мережі Facebook.

Зазначається, що міністерство надаватиме фахову підтримку щодо культурної складової проєкту.

Згідно з повідомленням, EFI Group придбала комплекс у 2023 році та вже інвестувала в проєкт EUR1,5 млн.

Майбутній проєкт передбачає: культурний центр, українсько-польську платформу діалогу, резиденції та освітні програми, простори для подій і прийому гостей, а в основі задуму – збереження історичної цінності пам'ятки та модель, яка допоможе утримувати й розвивати її в майбутньому.

"За відповідального підходу культурна спадщина може ставати ресурсом для розвитку громад, створювати робочі місця та ставати туристичним магнітом. Тому з командою працюємо над інструментами меценатства та партнерства з приватним сектором із прозорими правилами, зрозумілими для інвестора й відповідальними перед суспільством", – наголосила віцепрем'єрка.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1QCZsAbLDx/

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#палац #відновлення #бережна #мінкультури
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