Перший день жовтня в Україні буде теплим, місцями короткочасні дощі та ранкові тумани

Погода в Україні в середу, 30 вересня, очікується переважно без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму вдень місцями пройде короткочасний дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, в Карпатах близько 0°, на півдні та південному сході країни до 12°; вдень 15-20°.

В Києві 30 вересня без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень найвища температура в Києві 30 вересня вдень була +27,0°С в 2023р., найнижча вночі -2,9°С в 1881р.

В четвер, 1 жовтня, в Криму, на Приазов'ї, вночі й у Дніпропетровській області місцями короткочасні дощі; на решті території без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-східний 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, в Карпатах близько 0°, на півдні та південному сході країни до 12°; вдень 15-20°.

В Києві на 1 жовтня без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°.