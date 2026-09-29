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Дві нездетоновані бойові частини по пів тонни кожна виявили поблизу житлових будинків у Києві

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Нездетоновані бойові частини двох балістичних ракет знешкоджено у Києві після нічної атаки, обидві впали безпосередньо біля житлових будинків, повідомила поліція Києва

"Після нічної ворожої атаки на столицю у Солом'янському районі вибухотехніки поліції Києва знешкодили бойові частини двох балістичних ракет. Обидві впали впритул до житлових будинків. Вага кожного бойового заряду – близько пів тонни", – йдеться у повідомленні поліції у Телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що вибухотехніки перевели бойові частини у безпечний стан. Надалі за допомогою спеціальної техніки спільно із ДСНС виявлені фрагменти буде вивезено для подальшого знешкодження на спеціальному полігоні.

Джерело: https://t.me/gunpKyiv/17227?single=

#київ #нездетоновані #ракети #поліція
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