Латвія розпочала перевірку походження російського зерна у портах – Мінагрополітики

Латвія розпочала практичну перевірку походження зерна російського походження, що проходить через її територію, щоб встановити, чи не було воно викрадене Росією на тимчасово окупованих територіях України, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Росія не повинна мати можливості легалізувати на міжнародних ринках зерно, викрадене на тимчасово окупованих українських територіях. Важливо перейти від фіксації проблеми до системного контролю походження такої продукції. Вдячний партнерам з країн Балтії за готовність працювати над практичними механізмами перевірки", – зазначив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час переговорів у Брюсселі з керівниками міністерств сільського господарства Литви, Латвії та Естонії.

Головною темою зустрічі стала протидія торгівлі українським зерном, викраденим Росією на тимчасово окупованих територіях.

За даними міністерства, з 16 вересня Латвія відібрала чотири зразки зерна, які направлено для дослідження до лабораторії у Франції. Заплановано ще два відбори зразків.

Україна зацікавлена у поширенні практики перевірки походження зерна та координації відповідних дій між країнами Балтії. Раніше Литва розпочала пілотування Grain Verification Scheme через порт Клайпеди.

Як повідомлялось, у січні 2025 року Україна, Литва та Велика Британія підписали меморандум про запуск Grain Verification Scheme (GVS) для боротьби з незаконним вивезенням українського зерна з окупованих територій. Система перевірки походження зерна вже застосовується в литовському порту Клайпеда.

Відповідно до запровадженого у 2024 році порядку посиленого контролю, для фуражного зерна з Росії, Білорусі та інших країн підвищеного ризику передбачено дослідження географічного походження. На початку вересня 2026 року литовська служба відібрала перші зразки зерна, призначення якого для харчових або кормових потреб не було чітко зазначено в митних деклараціях, для перевірки його країни походження. Згодом до проєкту приєдналася Латвія.

Джерело: https://minagro.gov.ua/news/ukraina-ta-krainy-baltii-posyliuiut-kontrol-za-pokhodzhenniam-zerna