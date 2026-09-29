Киянину, який виманив у волонтерки понад 500 тис. грн під приводом пригону автомобіля для ЗСУ, висунута підозра

Поліція Києва повідомила про підозру 40-річному чоловікові, який ошукав мешканку столиці, яка займається волонтерською діяльністю та збирає кошти для допомоги українським захисникам.

"Потерпіла шукала автомобіль для потреб ЗСУ, який мав допомагати військовим виконувати бойові завдання. Тож, жінка звернулася до свого знайомого, який запевнив її, що може пригнати з-за кордону позашляховик Mercedes", – повідомляється в телеграм-каналі поліції Києва у вівторок.

За даними поліції, чоловік надіслав їй фотографії транспортного засобу та повідомив, що його вартість становить $16 тис., а сам транспортний засіб уже прямує до України.

В поліції зазначають, що оскільки одразу зібрати всю необхідну суму було неможливо, чоловік запропонував розраховуватися частинами.

"Перший внесок – $6 тис. 500 – волонтерка передала особисто. Далі фігурант почав повідомляти про нові "необхідні" платежі – нібито на розмитнення, податки, сертифікацію, оцінку, реєстрацію та обслуговування автомобіля", – інформують у поліції.

Таким чином, згідно з повідомленням, жінка перерахувала зловмиснику 556 тис. 656 грн, однак автівка, яка мала допомагати захисникам виконувати бойові завдання, так і не потрапила до них.

Джерело: https://t.me/gunpKyiv/17226