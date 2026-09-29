Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2026 відбудеться 27 жовтня в День української писемності та мови, повідомив Суспільний мовник.

"27 жовтня, у День української писемності та мови, Суспільне Мовлення проведе 27-й Радіодиктант національної єдності, який транслюється у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного", – йдеться в повідомленні "Суспільного".

Зазначається, що імена автора тексту радіодиктанту та того, хто читатиме диктант у прямому ефірі, стануть відомі незабаром.

Як повідомлялося, до Радіодиктанту національної єдності-2023 долучилися понад пів мільйона людей. Близько 20 тис. листів надійшло на перевірку, а переможцями стали семеро осіб. Авторкою тексту Радіодиктанту-2023 була поетеса, перекладачка, авторка прозових творів, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко, а читав радіодиктант актор і театральний режисер Олексій Гнатковський.

Радіодиктант національної єдності-2024 без помилок написала одна людина, а ще п'ятеро допустили по дві помилки. На перевірку надійшло понад 10 тис. текстів радіодиктанту, більшість із них електронною поштою, але були й паперові листи. Автором тексту радіодиктанту-2024 була письменниця Оксана Забужко, а читав текст поет Павло Вишебаба.

Радіодиктант національної єдності-2025 без помилок написало 6 людей, а ще 11 допустили по одній помилці. Загалом на перевірку надійшло понад 11,2 тис. текстів. Авторкою тексту була письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, а читала його народна артистка України, акторка Наталія Сумська.

Джерело: https://corp.suspilne.media/novyny/72851-27-27-radiodyktant-natsionalnoyi-yednosti-pyshemo-razom-na-platformakh-suspilnogo/