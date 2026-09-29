Рютте: НАТО має всі варіанти реагування на дії РФ у "сірій зоні", однак не всі вони публічні

Альянс НАТО готовий реагувати на російські дії у "сірій зоні" фронту російсько-української війни, зокрема диверсії, кібератаки та інциденти з безпілотниками, водночас найкращою відповіддю на такі дії є посилення підтримки України, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"У нас є всі необхідні варіанти реагування. Ви не завжди бачитимете їх публічно. Вони не завжди будуть симетричними. Це не завжди буде "око за око"", – сказав Рютте під час пресконференції з прем'єр-міністром Литви Міндаугасом Сінкявічюсом у вівторок.

Він зазначив, що термін "гібридні загрози" не повною мірою відображає характер таких дій, назвавши їх тактикою "сірої зони". За його словами, йдеться, зокрема, про використання безпілотників, диверсії та кібератаки. За його словами, дедалі більше країн НАТО також вживають заходів для ускладнення діяльності російського "тіньового флоту", зокрема Швеція, Велика Британія, Бельгія та Франція.

"Найкращою відповіддю на будь-які дії в цій сірій зоні, які здійснює Росія, є більша підтримка України, а не менша підтримка України", – наголосив генсек НАТО.

Він заявив, що РФ прагне розколоти союзників, змусити їх втратити увагу до України та зосередитися на обговоренні російських дій.

"Ми не повинні бути наївними щодо Росії", – сказав Рютте, додавши, що НАТО продовжує інвестувати в оборону, щоб залишатися сильнішим у найближчі роки.

Генсек НАТО також заявив, що союзники мають зберігати спокій і продовжувати підтримувати Україну. За його словами, Росія знає, що НАТО сильніше, однак Альянсу необхідно й надалі нарощувати оборонні спроможності.

Раніше Рютте повідомив, що НАТО посилює інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, зокрема розвиває багаторівневі засоби протидії безпілотникам. Він зазначив, що Альянс прагне посилити дешевші засоби боротьби з дронами, щоб не використовувати дорогі винищувачі проти відносно дешевих цілей.

"Росія продовжує свою безрозсудну кампанію ворожих дій проти союзників по НАТО", – заявив Рютте.

Джерело: https://www.youtube.com/live/hByXjMlahRk