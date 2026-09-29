Керівник окупаційної адміністрації Донецька та його спільниця підозрюються у депортації 31 української дитини – СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу та заочно повідомила про підозру керівника окупаційної адміністрації Донецька Олексія Кулемзіна та його підлеглу – очільницю створеного при ній "відділу у справах сім'ї та дітей" Олену Вербовську, які депортували 31 українську дитину до РФ.

"За матеріалами справи, вони брали участь в організації депортації українських дітей до пансіонату "Поляни" під Москвою, який входить до структури управління справами президента рф", – повідомляє СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

У такий спосіб фігуранти реалізували постанову, яку підписав очільник терористичної організації "ДНР" Денис Пушилін, вона передбачала вивезення неповнолітніх мешканців з тимчасово захоплених територій України до країни-агресора. У відомстві нагадують, що до виконання цього рішення Пушилін залучив свою радницю Елеонору Федоренко і ексочільницю незаконно створеної "служби у справах сім'ї та дітей" Світлану Майбороду, яким восени 2024 року СБУ заочно повідомила їм про підозру за вчинення воєнних злочинів.

Як з'ясувало розслідування, посадовці організували примусове вивезення до РФ щонайменше 31 української дитини. Серед них – 16 хлопців та 15 дівчат.

За даними слідства, 22 неповнолітніх українців окупанти депортували з тимчасово окупованого Маріупольського району. "Зокрема, трьох дітей примусово забрали у рідного батька, якого згодом ув'язнили до Оленівської колонії. Ще 9 дітей ворог примусово забрав з дитячих соціальних центрів у Шахтарську та Харцизьку. Окрім переміщення депортованих до "пансіонату Путіна", частину дітей передавали "під опіку" громадянам РФ", – наголошують в українській спецслужбі.

Згідно з повідомленням, одного неповнолітнього з Маріуполя примусово віддали уповноваженій президента РФ з прав дитини Марії Львовій-Бєловій.

"Тим самим фігуранти грубо порушили вимоги ст. 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни, якою забороняється здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території", – пояснюють у відомстві.

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кулемзіну та Вербовській про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). В СБУ зауважують, що оскільки ворожі поплічники переховуються на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Джерело: https://t.me/SBUkr/18699