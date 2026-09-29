Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Києві за місяць зафіксували 235 повітряних тривог загальною тривалістю 261 година – РНБО

1 хв читати
Додати як джерело
У Києві за місяць зафіксували 235 повітряних тривог загальною тривалістю 261 година – РНБО
Фото: https://www.facebook.com/iklymenko.fb/

У Києві за місяць з 27 серпня зафіксували 235 повітряних тривог загальною тривалістю 261 година, тобто понад 10 діб безперервної загрози, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Ігор Клименко.

"Вже місяць Київ майже безперервно перебуває під атаками російських реактивних БПЛА. З 27 серпня у столиці зафіксували 235 повітряних тривог загальною тривалістю 261 година – понад 10 діб безперервної загрози", .

За його словами, це новий виклик для української ППО, який потребує швидких технологічних рішень і масового виробництва засобів перехоплення. Він зазначив, що нові українські перехоплювачі вже проходять активні випробування, а частина бойових груп використовує їх на практиці.

"У межах РНБО координуємо роботу державних інституцій, військових і виробників – від технологічних рішень до виробництва та постачання. Важливо оперативно вирішувати проблемні питання, нарощувати спроможності та постійно вдосконалювати перехоплювачі відповідно до нових тактик і технологій ворога", – написав Клименко.

Паралельно працюємо з міжнародними партнерами над новими пакетами ППО та шукаємо додаткові рішення для протидії повітряним загрозам.

Джерело: https://t.me/KlymenkoUA_Official/2610

#київ #ппо #тривоги
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: внаслідок удару РФ по будівлі Академії наук у Києві загинула асистентка Горбуліна, ще одну людину шукають під завалами

Зеленський: внаслідок удару РФ по будівлі Академії наук у Києві загинула асистентка Горбуліна, ще одну людину шукають під завалами

Внаслідок удару російського реактивного «Шахеда» по будівлі Національної академії наук України в Києві загинула асистентка колишнього очільника РНБО …

Читати