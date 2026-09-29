ЗСУ відбили 0,25 кв км під Куп'янськом, окупанти просунулись на 3,4 кв км під Покровськом – DeepState

Збройні сили України просунулися біля села Калинове Куп'янського району Харківської області, натомість російські окупанти мали успіх в районі сіл Василівка на Шевченко Покровського району Донецької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Сили Оборони України відновили контроль поблизу Калинового. Ворог просунувся поблизу Василівки та Шевченка", – повідомляється в телеграм-каналі проєкта у вівторок.

Згідно з мапами DeepState, Сили оборони звільнили 0,25 кв км на куп'янському напрямку, а площа окупації скоротилася на 0,57 кв км. На 0,32 кв км, відповідно, зросла "сіра зона". На покровському напрямку площа окупації зросла на 3,39 кв км, "сіра зона" – ще на 1,35 кв км.

Також на 3,9 кв км розширилась "сіра зона" в напрямку міста Слов'янськ Донецької області, але площа окупації там не змінилась.

На інших напрямках фронту за минулу добу без змін.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23867