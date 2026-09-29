НАНУ закликає світову наукову спільноту не поновлювати співпрацю з російськими держнауковими

Національна академія наук України (НАНУ) після удару РФ по їх будівлі звернулася до світової наукової та академічної спільноти із закликом до конкретних дій, а також закликала не поновлювати співпрацю з російськими державними науковими.

"28 вересня 2026 року Росія завдала прямого удару реактивним дроном по будівлі Президії Національної академії наук України у центрі Києва. Цей день назавжди залишиться одним із найтрагічніших у понад столітній історії Академії. Російський удар забрав життя двох людей. Національна академія наук України висловлює глибокі співчуття їхнім рідним і близьким. Разом із ними цю втрату переживає вся академічна спільнота. Будівля Президії зазнала значних руйнувань. Вогонь охопив верхні поверхи. Люди опинилися відрізаними полум'ям і були змушені рятуватися через вікна", – йдеться в заяві НАНУ.

Там вважаю, що удар по Академії наук – це удар по науці і по інтелектуальному потенціалу країни.

В НАН України наголошують, що сьогодні міжнародна солідарність з українською наукою має бути підкріплена конкретними рішеннями, тому звертаються до світової наукової та академічної спільноти із закликом до конкретних дій.

"Наука не може існувати поза моральною відповідальністю. Не може бути "звичайної наукової співпраці" з державою, яка вбиває людей і руйнує наукові установи іншої країни… Ми закликаємо академії наук, університети, дослідницькі центри, наукові фонди, міжнародні наукові організації та видавців не відновлювати і не легітимізувати інституційну співпрацю з російськими державними науковими та освітніми структурами, доки Росія веде агресивну війну проти України", – йдеться в заяві.

Наголошується, що російські державні наукові інституції, які підтримують агресію, не можуть повертатися до міжнародної наукової спільноти так, ніби нічого не сталося.

"Не може бути "науки поза політикою", коли науку атакують зброєю. Не може бути нормалізації там, де триває терор і немає відповідальності за нього. Ми закликаємо світову наукову спільноту бути єдиною", – додали в НАНУ.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1DuyGtGnMC/