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Поліція затримала чоловіка, який обікрав киянку, що ховалася від ракет у підземному переході

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Поліція затримала чоловіка, який обікрав киянку, що ховалася від ракет у підземному переході
Фото: https://t.me/UA_National_Police/34779

Поліція Києва викрила серійного крадія після заяви киянки про крадіжку телефону, коли вона ховалася в підземного переході під час ракетної атаки.

"Зловмисник вкрав мобільний телефон у дівчини, яка перечікувала ворожий обстріл в підземному переході, обікрав чужий автомобіль, припаркований у дворі багатоповерхівки та поцупив зі столика у кафе мобільний телефон відвідувача", – повідомляє поліція столиці на сайті у вівторок.

Згідно з повідомленням, до Святошинського управління поліції із заявою про крадіжку звернулася 20-річна місцева мешканка. "Дівчина повідомила, що вночі перечікувала ракетну атаку у підземному переході та заснула, а коли прокинулася, то виявила відсутність свого мобільного телефону", – зазначають в поліції.

Під час розшукових заходів оперативники поліції Києва спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили та розшукали зловмисника.

За інформацію главку поліції, зловмисником виявився 38-річний киянин, який раніше вже був судимий за вчинення майнових злочинів.

"Правоохоронці встановили, що крадіжка під час ракетної атаки була не єдиною. В іншому випадку чоловік зламав замок автомобіля, який був припаркований біля одного з будинків, та викрав з салону мобільний телефон. Ще один гаджет правопорушник поцупив зі столика у приміщенні кафе, поки відвідувач відволікся на співрозмовника", – уточнюється в повідомленні.

Під час обшуку правоохоронці вилучили в фігуранта два крадені мобільні телефони.

Слідчі Святошинського управління поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – таємне викрадення чужого майна, вчинене повторно в умовах воєнного стану. На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

#київ #крадій #поліція
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