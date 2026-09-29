РФ планує збільшити витрати на оборону у 2027 році до 17,1 трлн рублів – ЗМІ

У проєкті російського бюджету на 2027 рік передбачено 17,1 трлн рублів ($202,58 млрд) видатків на оборону, що приблизно на 27% перевищує початковий план на 2026 рік у 13,5 трлн рублів, свідчать урядові документи, з якими ознайомилося агентство Reuters.

"Загальні витрати на оборону становитимуть 50 трлн рублів протягом наступних трьох років, згідно з документами. У 2026 році уряд планував витратити 12,1 трлн рублів на оборону, але фактична сума засекречена і не буде оприлюднена. Частина військових витрат також може обліковуватися в інших частинах бюджету", – йдеться в повідомленні.

Російський уряд одночасно переглядає бюджетні показники через зростання дефіциту: на 2026 рік його оцінку підвищено до 3,2% ВВП, тоді як видатки мають зрости до 48,6 трлн рублів, а для покриття дефіциту РФ планує збільшити чисті запозичення до 5 трлн рублів і використати 459 млрд рублів із ліквідної частини Фонду національного добробуту; додатковим джерелом надходжень у 2027 році має стати новий податок на надприбутки металургійних і гірничодобувних компаній, який, за оцінкою, приноситиме близько 200 млрд рублів на рік.