Бабак закликає профільний комітет Європарламенту провести спільне засідання щодо атак РФ на освітню та наукову інфраструктуру України

Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак (фракції "Слуга народу") звернувся до колег із Комітету Європейського парламенту з питань культури та освіти (CULT) із пропозицією терміново провести спільне засідання, присвячене системним російським атакам на освітню та наукову інфраструктуру України.

"Учора співробітники НАН України просто прийшли на роботу. Науковці мали займатися дослідженнями. Кожен мав просто виконувати свої щоденні задачі. Натомість росія знову атакувала цивільний науковий об'єкт. Цей удар – черговий прояв системного терору, який росія чинить проти української освіти та науки вже понад 12 років її кривавої війни", – написав Бабак в телеграм-каналі.

Він зазначив, що лише протягом останніх днів російські атаки пошкодили заклади дошкільної та загальної середньої освіти у Києві та Сумах, ліцей на Київщині, університети у Харкові та Києві.

"Це не поодинокі випадки. За кожним із них стоять людські життя та здоров'я. І я вже мовчу про вкрадене дитинство у наших дітей, можливість спокійно навчатися та пам'ятати заняття не лише за кількістю повітряних тривог та спусків в укриття. Тому ми маємо окремо збираємо й систематизуємо інформацію про всі удари росії, їхні наслідки для закладів освіти і науки, наших освітян, які там працюють, учнів та студентів, які навчаються", – додав голова комітету.

У зв'язку з цим, він звертається до міністрів освіти та науки, голів парламентських Комітетів з питань освіти і науки європейських держав щодо того, що ці атаки не можуть щоразу завершуватися лише черговими заявами про занепокоєння.

"Європейський парламент ще у 2022 році визнав росію державою – спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Водночас на рівні Європейського Союзу досі немає окремого правового механізму для включення держав до відповідного переліку з визначеними юридичними наслідками. Позиція, яку ми послідовно відстоюємо – такий механізм має бути створений, а російська федерація має бути включена до відповідного переліку", – наголосив Бабак.

Також він звернувся до Ірландії, яка зараз головує в Раді ЄС, із закликом використати можливості головування для подальшого просування на рівні Євросоюзу питання відповідальності РФ за системні атаки на цивільні об'єкти, зокрема заклади освіти і науки та підтримати роботу над створенням правового механізму для визначення держав спонсорами тероризму.

Крім того, він закликав європейських партнерів до подальшого посилення санкційного тиску на Росію та персональну відповідальність тих, хто ухвалює рішення про ці удари, організовує їх і виконує.

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