Складські приміщення "АТБ" у Броварському районі постраждали внаслідок російської атаки

Складські приміщення мережі "АТБ" у Броварському районі (Київської обл.) постраждали через пожежу, що сталася внаслідок російської атаки 28 вересня, повідомила Асоціація ритейлерів України.

Як уточнив "АТБ" в коментарі асоціації, постраждалих серед співробітників компанії немає.

Раніше у червні 2026 року через атаку дрона було виведено з ладу розподільчий центр "АТБ" у місті Дніпро.

За даними "АТБ", у 2025 році товарообіг мережі (ТОВ "АТБ-Маркет") виріс на 18% порівняно з попереднім роком і становив 294,2 млрд грн (з ПДВ і акцизним податком). Станом на червень 2026 року мережа налічувала понад 1300 магазинів "АТБ".

Згідно з інформацією аналітичної системи YouControl, кінцевими бенефіціарами ТОВ "АТБ-Маркет" є Євгеній Єрмаков, Віктор та Ірина Карачун та Геннадій Буткевич.

Як повідомлялося, 28 вересня було зафіксовано падіння БпЛА на території складського об’єкта у Броварському районі. Люди не постраждали. Внаслідок атаки пошкоджено частину покрівлі та фасад складської будівлі. Також пошкоджено недобудовану адміністративну будівлю іншого підприємства.