Хмара переніс візити до Німеччини та Норвегії через збільшення атак РФ по Україні

Міністр оборони України Євгеній Хмара переніс заплановані на поточний тиждень візити до Німеччини та Норвегії через збільшення російських атак по Україні.

Відповідну інформацію підтвердили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у Міноборони України у вівторок.

"Міністр оборони України Євгеній Хмара переніс візити до Німеччини та Норвегії, які планувались на цей тиждень, через ситуацію в Україні та збільшення російських атак, це потребує оперативної уваги і прискорення всіх процесів з протидії", – сказав співрозмовник.

За даними джерел, розмови з партнерами будуть проведені в інших форматах.

"Ми дякуємо за підтримку, – готуються нові пакети та рішення для України", – додав співрозмовник агентства.