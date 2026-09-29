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Хмара переніс візити до Німеччини та Норвегії через збільшення атак РФ по Україні

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Хмара переніс візити до Німеччини та Норвегії через збільшення атак РФ по Україні
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Євгеній Хмара переніс заплановані на поточний тиждень візити до Німеччини та Норвегії через збільшення російських атак по Україні.

Відповідну інформацію підтвердили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у Міноборони України у вівторок.

"Міністр оборони України Євгеній Хмара переніс візити до Німеччини та Норвегії, які планувались на цей тиждень, через ситуацію в Україні та збільшення російських атак, це потребує оперативної уваги і прискорення всіх процесів з протидії", – сказав співрозмовник.

За даними джерел, розмови з партнерами будуть проведені в інших форматах.

"Ми дякуємо за підтримку, – готуються нові пакети та рішення для України", – додав співрозмовник агентства.

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#міноборони #візит #німеччина #норвегія
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