Киянину повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі і погрозі вбивством лідеру єврейської громади – прокуратура

За процесуального керівництва прокурорів Деснянської окружної прокуратури Києва 44-річному місцевому мешканцю повідомлено про підозру у поширенні у соцмережах дописів, спрямованих на розпалювання національної, релігійної ворожнечі, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що киянин, який працює будівельником, на своїй сторінці у Facebook щонайменше з березня 2026 року систематично публікував дописи, в яких закликав вчиняти насилля щодо іудеїв", – інформує прокуратура столиці в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, в одній зі своїх публікацій чоловік погрожував вбивством духовному лідеру єврейської громади України.

"Чоловік також закликав палити синагоги та відбирати майно у тих, проти кого були його дописи. В одному з них він навіть висловив погрозу вбивством з мотивів релігійної нетерпимості в бік духовного лідера єврейської громади України", – наголошують в прокуратурі.

Його дії кваліфіковано за ч.1 ст.161, ч.2 ст.129 Кримінального кодексу України.