КНУ ім. Шевченка переходить на дистанційний формат з 29 вересня до 16 жовтня через погіршення безпекової ситуації в Києві

Київський національний університет імені Тараса Шевченка переходить на дистанційний формат роботи та організації освітнього процесу з 29 вересня до 16 жовтня 2026 року через погіршення безпекової ситуації в Києві.

"Освітній процес упродовж цього періоду відбуватиметься з використанням інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до затверджених розкладів. Рішення щодо проведення лабораторних занять, практик і контрольних заходів ухвалюватимуть керівники навчальних підрозділів з урахуванням безпекової ситуації. Інформацію про зміни доводитимуть до студентів і викладачів через офіційні канали підрозділів та кураторів академічних груп", – йдеться в повідомленні вишу.

Зазначається, що працівники університету виконуватимуть посадові обов'язки дистанційно з використанням електронної пошти, освітніх платформ та інших засобів зв'язку.

Зокрема, у межах установленого робочого часу вони мають залишатися на зв'язку, а в разі надзвичайної ситуації чи відсутності технічної можливості працювати дистанційно – повідомити безпосереднього керівника.

Виняток становитимуть працівники, чиї обов'язки за своїм характером неможливо виконувати дистанційно, а також чергові й аварійні служби, залучені до забезпечення життєдіяльності, охорони об'єктів і майна КНУ.

"У корпусах і гуртожитках університету буде забезпечено цілодобовий доступ до укриттів. Керівникам підрозділів доручено підтримувати оперативний зв'язок із працівниками й студентами, своєчасно інформувати їх про ухвалені рішення та забезпечити збереження важливих документів і даних", – йдеться в повідомленні.

Останніми днями схожі повідомлення про дистанційну роботу були опубліковані і низкою інших столичних університетів.