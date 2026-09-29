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Зеленський: у Києві пошкоджено депо "Києва-Пасажирського", дата- та бізнес-центри, житлові будинки

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Зеленський: у Києві пошкоджено депо "Києва-Пасажирського", дата- та бізнес-центри, житлові будинки
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Унаслідок російських обстрілів у Києві пошкоджено депо станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри та житлові будинки, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У Києві пошкоджено депо станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри, житлові будинки. На Одещині – навчальний заклад, гуртожиток та два іноземні судна", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, під російськими ударами також були Київська, Дніпропетровська, Харківська, Сумська, Донецька, Запорізька, Житомирська, Волинська та Рівненська області. Пошкоджено енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства та житлові будинки.

Зеленський також повідомив, що під час нічної атаки були збиття, зокрема балістичних ракет, випущений окупантами. Він подякував американським і норвезьким партнерам за комплекс NASAMS і пакет ракет до нього.

"Вдячний Франції та Німеччині за пакет підтримки нашої ППО цими днями, а саме ракетами. На тлі щоденної російської ескалації важливо, щоб захист життя отримував постійну підтримку й такі пакети надходили надалі. Дякую всім, хто допомагає", – написав Зеленський.

#київ #обстріли #президент
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