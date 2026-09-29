УЧХ надавав першу допомогу пораненим у Запоріжжі, де постраждали 32 осіб

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав першу допомогу пораненим після російської атаки на об'єкт інфраструктури в Запоріжжі.

"Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста працювала на місці чергового удару в Запоріжжі спільно з усіма спеціальними службами міста. Волонтери провели обхід території, надавали першу допомогу та першу психологічну допомогу пораненим", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Як повідомлялося, російська армія у понеділок атакувала об'єкт інфраструктури в Запоріжжі. Постраждало 32 людей.