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УЧХ надавав першу допомогу пораненим у Запоріжжі, де постраждали 32 осіб

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УЧХ надавав першу допомогу пораненим у Запоріжжі, де постраждали 32 осіб
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав першу допомогу пораненим після російської атаки на об'єкт інфраструктури в Запоріжжі.

"Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста працювала на місці чергового удару в Запоріжжі спільно з усіма спеціальними службами міста. Волонтери провели обхід території, надавали першу допомогу та першу психологічну допомогу пораненим", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Як повідомлялося, російська армія у понеділок атакувала об'єкт інфраструктури в Запоріжжі. Постраждало 32 людей.

#тчху #запоріжжя #учх
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