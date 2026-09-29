Генштаб ЗСУ: Уражено російські РЛС "Каста", пункти управління БпЛА та склади

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження радіолокаційної станції "Каста" російських окупантів, пунктів управління БпЛА ворога та його складів на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях.

"28 вересня та в ніч на 29 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі у вівторок.

У Мангуші Донецької області українські воїни завдали ураження радіолокаційній станції 39Н6 "Каста". У Кирносовому та Новоайдарі Луганської області уражено пункти управління БпЛА противника. Також у Дружньому Луганської області, Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області уражено склади боєприпасів російських підрозділів. Крім того, у Комиш-Зорі Запорізької області уражено склад матеріально-технічних засобів противника.

39Н6 "Каста-2Е2" – це російська рухома маловисотна трикоординатна радіолокаційна станція (РЛС) дециметрового діапазону. Вона призначена для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах, визначення їхніх координат (азимут, дальність, висота) та траєкторії руху. Виявляє літаки, гелікоптери, безпілотні літальні апарати (БпЛА), крилаті ракети та інші засоби повітряного нападу, що летять низько, на відстані до 150 км.