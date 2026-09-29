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Людину поранено в Біленькому під Краматорськом через російські обстріли – ДСНС

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Жінка дістала поранень у селищі Біленьке (Краматорський р-н, Донецька обл.) через атаку ворога на приватний сектор минулої доби, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У селищі Біленьке ворог завдав удару по приватному сектору. Внаслідок обстрілу жінка дістала поранення, а також пошкоджені 3 будинки. Вогонь охопив 2 будівлі та 4 господарські споруди. Через загрозу повторної атаки були змушені призупинити роботи", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у вівторок.

За даними ДСНС, удар по місту Слов'янськ спричинив пожежу в дев'ятиповерховому житловому будинку.

У Краматорську під ударом опинився місцевий ринок. Пошкоджені десять торговельних павільйонів, які після атаки загорілися. Вогнеборці ліквідували пожежу.

#постраждала #донецька #обстріли
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