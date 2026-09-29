ЄС виділить 62 млн євро на зміцнення східного кордону

Євросоюз виділить 62 млн євро на початкові заходи зі зміцнення свого східного кордону в межах ініціативи Eastern Flank Watch ("Східний дозор"), повідомив глава Міноборони Литви Робертас Каунас.

"Це рішення, якого Литва разом з іншими країнами Східної та Північної Європи послідовно прагнула. Східний фланг – це перша лінія оборони в Європі, тому тут необхідна єдина система безпеки – від систем раннього попередження та датчиків до протиповітряної оборони, протидії безпілотникам та гібридним кампаніям. У короткостроковій перспективі ЄС виділить на це понад 62 млн євро, що дасть змогу значно швидше реалізувати ці рішення", – сказав Каунас за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ на рівні міністрів оборони, його цитує пресслужба литовського військового відомства.

За словами глави Міноборони, Литва прагнутиме забезпечити достатнє та стабільне фінансування цієї ініціативи в межах нової багаторічної фінансової програми на 2028-2034 роки.

Литва є однією з ініціаторів ініціативи Eastern Flank Watch, поряд із Фінляндією, Естонією, Латвією, Польщею та Швецією.