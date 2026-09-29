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Окупанти вбили двох дітей в Україні за добу, сімох поранено – Нацполіція

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Окупанти вбили двох дітей в Україні за добу, сімох поранено – Нацполіція

Двоє дітей загинули, ще семеро отримали поранення, одна дитина зникла безвісти внаслідок дій російських окупантів за добу, повідомляється в телеграм-каналі Національної поліції України у вівторок.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення, за даними правоохоронців, 748 дітей загинули, 2 тис 924 були поранені, 2 тис 363 зникли без вісти. Дані не включають місця бойових дій та тимчасово окупованих територій.

У той же час повідомляється, що за добу 46 дітей було розшукано (59 тис 339 з початку повномасштабного вторгнення) і шестеро повернуто (2 тис 650 за весь час повномасштабного вторгнення).

За фактами вчинення на території України воєнних злочинів військовослужбовцями Збройних сил РФ за минулу добу було розпочато 169 кримінальних проваджень (226 тис 648 з початку повномасштабного вторгнення).

#війна #діти #жертви
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