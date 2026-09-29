СБУ та Нацполіція затримали у Вінниці чиновників, які незаконно заробляли на легалізації іноземців

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією ліквідувала схему незаконної легалізації іноземних громадян в Україні, у Вінниці затримано керівника регіональної філії одного з державних підприємств та п'ятьох його спільників.

"Йдеться про директорку держустанови, керівника одного з відділів та його підлеглого, а також очільника місцевої благодійної організації і двох підприємців", – повідомляє СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

За даними української спецслужби, фігуранти за різні суми хабарів оформлювали іноземцям посвідки на тимчасове проживання в Україні на підставі фіктивного працевлаштування. "Встановлено, що основними клієнтами організаторів "схеми" були вихідці з країн Центральної Азії та Близького Сходу, у тому числі з країн із підвищеним терористичним ризиком", – наголошується в повідомленні.

За оперативними даними, серед них могли бути учасники агентурного апарату РФ, яких російські спецслужби використовують для проведення розвідувально-підривної діяльності.

"Задокументовано, як після отримання неправомірної вигоди чиновники вносили недостовірні відомості нелегалів до державних реєстрів з подальшим врученням посвідок", – зазначають у відомстві.

Під час проведення понад 30 одночасних обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи із доказами злочинів, а також готові до продажу підроблені документи.

Наразі всім шістьом затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених дій за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України); ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою); ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.