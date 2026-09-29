Відомо вже про 8 постраждалих в Одеській області через нічні ворожі атаки – ДСНС

Кількість постраждалих в Одеській області через нічні ворожі обстріли зросла до восьми осіб, повідомила Державна служба з надзвичайних операцій (ДСНС).

"Одещина: внаслідок російської атаки постраждали 8 людей. Пошкоджені житлові будинки та притулок для тварин, виникли пожежі. Також руйнувань зазнали виробниче підприємство, складські приміщення, гімназія, гуртожиток, легковий та вантажні автомобілі", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у вівторок.

Усі пожежі надзвичайники ліквідували. Зазначається, що роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.