У ніч з понеділка на вівторок ворог завдав близько 10 ударів по Житомирщині – Віталій Бунечко

РФ атакувала цивільну інфраструктуру Житомирщини близько 10 разів, інформації про постраждалих нема – голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Під атакою опинилися об'єкти транспортної та паливної інфраструктури, а також цивільні підприємства в Житомирі, Коростені, Звягелі та Овручі.

Рятувальники та спеціальні служби працюють на місці влучаннь та падіння уламків ударних безпілотників. Наразі інформації про загиблих та постраждалих внаслідок ворожих атак немає" – йдеться у повідомлені Бунечка у Facebook.