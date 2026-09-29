Дані понад 3 млн співробітників Пентагону викрали хакери – ЗМІ

Конфіденційна інформація про понад 3 млн співробітників стала доступна хакерам унаслідок злому великої бази даних Пентагону про персонал, повідомляє ABC News.

За словами співрозмовника телеканалу у військовому відомстві, витік даних зачепив 2,76 млн нині живих людей і ще 294 тис. людей, яких уже немає в живих.

Серед даних, що стали відомі хакерам, – номери соціального страхування та відомості про займані посади.

"У період із жовтня 2025 року до липня 2026 року в інформаційній системі Центру управління кадровими ресурсами міністерства оборони (Defense Manpower Data Center, DMDC) стався несанкціонований доступ до персональних даних з боку невеликої кількості неавторизованих користувачів. Після виявлення вразливості DMDC негайно усунув її", – повідомив представник відомства.

Зазначається, що у розпорядженні відомства перебуває понад 60 млн особових справ співробітників.

Водночас наразі немає жодних доказів того, що будь-які з розкритих даних були використані не за призначенням.

Минулого тижня група хакерів Shiny Hunters заявила про крадіжку конфіденційних персональних даних тисяч нинішніх і колишніх співробітників ФБР.

Хакери зламали онлайн-портал, на якому розміщувалася інформація про кандидатів на роботу у ФБР. Серед викрадених даних були номери соціального страхування, контактна інформація для екстрених випадків та особисті адреси.

За даними джерел телеканалу CNN, було викрадено відомості про співробітників ФБР, які працюють у секретних підрозділах, що займаються Китаєм і Росією, а також іншими темами.

Масштаб злому викликав серйозні побоювання у сфері контррозвідки.

За словами кількох джерел, влада побоюється, що викрадені хакерами докладні особисті дані можуть бути використані разом з іншою інформацією, що стала надбанням зловмисників унаслідок попередніх зломів, для виявлення агентів, які обіймають важливі посади.

У п'ятницю ФБР розіслало співробітникам електронного листа про цей інцидент, у якому наголошувалося на прихильності бюро до забезпечення безпеки співробітників та їхніх сімей.

ФБР також оприлюднило попередження для тих, кого це може стосуватися, порадивши зберігати пильність і не відповідати на підозрілі дзвінки.

Згідно з попередженням, про яке повідомляє ABC News, співробітники не повинні спілкуватися з представниками ЗМІ.