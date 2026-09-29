Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Внаслідок нічного обстрілу Києва постраждала одна людина – ДСНС

1 хв читати
Додати як джерело

Вночі РФ атакувала столицю України, у Голосіївському районі було зафіксовано влучання у 6-поверховий будинок одна людина постраждала, у Солом'янському районі було пошкоджено два приватні будинки, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У Голосіївському районі зафіксовано влучання у 6-поверховий житловий будинок. 1 людина постраждала, ще 10 евакуйовано на свіже повітря. У Солом'янському районі пошкоджено два приватні житлові будинки. Усі загоряння ліквідовано", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/dsns_kyiv/4914

#дснс #обстріл #ліквідація
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: внаслідок удару РФ по будівлі Академії наук у Києві загинула асистентка Горбуліна, ще одну людину шукають під завалами

Зеленський: внаслідок удару РФ по будівлі Академії наук у Києві загинула асистентка Горбуліна, ще одну людину шукають під завалами

Внаслідок удару російського реактивного «Шахеда» по будівлі Національної академії наук України в Києві загинула асистентка колишнього очільника РНБО …

Читати