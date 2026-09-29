Внаслідок нічного обстрілу Києва постраждала одна людина – ДСНС

Вночі РФ атакувала столицю України, у Голосіївському районі було зафіксовано влучання у 6-поверховий будинок одна людина постраждала, у Солом'янському районі було пошкоджено два приватні будинки, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У Голосіївському районі зафіксовано влучання у 6-поверховий житловий будинок. 1 людина постраждала, ще 10 евакуйовано на свіже повітря. У Солом'янському районі пошкоджено два приватні житлові будинки. Усі загоряння ліквідовано", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/dsns_kyiv/4914