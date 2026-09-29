У ніч з понеділка на вівторок Сили оборони України знищили 109 ворожих цілей – Повітряні сили ЗСУ

РФ атакувала Україну вночі протикорабельною ракетою Циркон, двома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Курська, 152 ударними БпЛА типу Shahed (82 із них – реактивні), Гебера та дронами-імітаторами типу "Пародія", повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Сили оборони знищили: одну протикорабельну ракету Циркон/Онікс, дві балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів. Ворог атакував Україну балістикою із Курської області РФ та БпЛА із напрямів: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Було зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих/уламків на 16 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", – додали у відомстві.

Джерело: https://t.me/kpszsu/81294