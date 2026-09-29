Володимир Зеленський вивів Руслана Кравченка зі складу РНБО – Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки та оборони ексгенпрокурора Руслана Кравченка у понеділок ввечері, повідомляє Офіс президента України.

"На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (із наступними змінами) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Р.Кравченка", – йдеться на сайті відомства.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/9702026-61821