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Внаслідок російських атак на Сумщині постраждали четверо людей

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Внаслідок російських атак на Сумщині постраждали четверо людей
Фото: https://npu.gov.ua/

Упродовж доби РФ обстріляв 24 населені пункти Сумської області за допомогою БПЛА, КАБів та мінометів, внаслідок атак постраждали троє людей та один чоловік звернувся до лікарні після атаки 21 серпня, пошкоджено житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, транспортні засоби та майно підприємств, повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

"Середино-Будська громада. Внаслідок ворожої атаки травмований 52-річний чоловік. Пошкоджено приватні будинки. Кролевецька громада. Через удар БпЛА травмовані двоє чоловіків – 46 та 23 років. Пошкоджено локомотив та залізничну колію. Новослобідська громада. Внаслідок влучання ворожого дрона поранена 37-річна жінка. Також до медичного закладу звернувся чоловік, який отримав травми 21 серпня внаслідок влучання БпЛА у Сумській громаді", – йдеться у відомстві.

Джерело: https://npu.gov.ua/news/chetvero-liudei-travmovani-politsiia-dokumentuie-naslidky-vorozhykh-atak-na-sumshchyni?v=6abb3b2710590

#війна #постраждалі #сумщина
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