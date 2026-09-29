Внаслідок атак на інфраструктуру в Одесі постраждали шестеро людей, двоє перебувають в лікарні – МВА

Внаслідок атак ворога на Одесу в ніч з понеділка на вівторок було пошкоджено багатоповерхівку, навчальний заклад та виникли пожежі, шестеро людей травмувалися, двоє із них досі знаходяться у лікарні, повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вночі та зранку ворог атакував інфраструктуру. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Тривають роботи з ліквідації наслідків у багатоповерхівці, що постраждала від учорашнього удару. Вибуховою хвилею зачепило скління сусідніх будинків та одного з навчальних закладів. Фахівці закривають отвори. Унаслідок вчорашньої атаки травмувалися шестеро людей. Двоє з них залишаються в лікарні", – написав Лисак у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/3382