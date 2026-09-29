Окупанти за добу втратили 1440 осіб та 1474 БПЛА – Генштаб

Сили оборони України за добу ліквідували 1440 окупантів, три танки, 21 артилерійську систему, 13 бронемашин, 1474 БПЛА, а також 296 авто та дві спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у Телеграм.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.26 склали особового складу – близько 1 532 500 (+1440) осіб, танків – 12 388 (+3) од, бойових броньованих машин – 25 463 (+13) од, артилерійських систем – 50 498 (+21) од, РСЗВ – 2 169 (+4) од, засоби ППО – 1 681 (+2) од, літаків – 443 (+0) од, гелікоптерів – 356 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 780 (+6) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 537 228 (+1 382) од, крилаті ракети – 5 118 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 155 031 (+296) од, спеціальна техніка – 4 765 (+2) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.