29 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

29 вересня відзначають День пам’яті жертв Бабиного Яру.

Ще сьогодні Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати та харчові відходи, День отоларинголога, Всесвітній день серця, День кави.

День вигнання нацистських загарбників з Кременчука.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Киріяка, самітника.

День 1679 Російська агресія - Day 1679 Russian aggression

День пам’яті жертв Бабиного Яру

Щороку 29 вересня згадується одна із найтрагічніших сторінок української історії – масові розстріли мирних мешканців у Бабиному Яру, що в Києві – День пам’яті трагедії Бабиного Яру. За офіційними даними, лише за два дні 29 та 30 вересня там загинуло близько 34 тисячі мирного населення, а за п’ять днів – майже 150 тисяч.

Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати та харчові відходи

Відзначається щорічно, заснований з ініціативи Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН.

Цей день було започатковано за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН як захід для підвищення суспільної свідомості щодо важливості цієї проблеми та шляхів її вирішення. Ідея полягає у тому, щоб до 2030 року скоротити кількість харчових відходів удвічі на душу населення. Метою даної програми є покращення та оптимізація харчової промисловості, розподілу та розповсюдженню продовольства в світі.

Скорочення харчових втрат та відходів здатне:

забезпечити кращий доступ до продуктів харчування найбільш вразливим верствам населення світу;

зменшення викиду парникових газів;

зменшення навантаження на водні та земельні ресурси;

збільшення продуктивності та економічного зросту.

Прагнення до безвідходного використання продуктів харчування – головне завдання, яке поставила Генасамблея ООН перед світовим суспільством.

День отоларинголога

29 вересня щороку відзначається День отоларинголога. Цих лікарів ще називають ЛОР-лікарями або вухо-горло-ніс. Вони спеціалізуються на захворюваннях цих людських органів, а також на патологіях голови та шиї.

Отоларингологія почала формуватися в окрему науку в середині XVIII ст., коли анатомію та фізіологію вух, носа та горла було вже достеменно вивчено. Тоді ж були розроблені спеціальні інструменти для дослідження цих органів. Хоча перші згадки про запальні захворювання у верхніх дихальних шляхах та органах слуху були зафіксовані ще у Стародавньому Єгипті та Греції.

Всесвітній день серця

Серцеві захворювання щороку забирають понад 17 млн життів — фактично кожна десята людина в світі у віці від 30 до 70 років передчасно помирає від інфаркту, інсульту та інших кардіологічних недуг.

За прогнозами, до 2030 року кількість таких смертей зросте до 23 мільйонів. Проте лікарі стверджують, що принаймні у 80% випадків серцево-судинним хворобам можна запобігти, якщо люди будуть поінформованими та внесуть потрібні зміни до способу життя. Саме для цього й було засновано Всесвітній день серця, який щороку відзначається 29 вересня. Цього дня ми дізнаємося про те, як слід піклуватися про своє серце та на які тривожні сигнали варто звертати увагу.

Серце — унікальний орган, який здавна відігравав важливу роль в уявленнях людей про власне тіло. В IV столітті до нашої ери Арістотель назвав серце найважливішим органом, який формується першим — він дійшов цього висновку, під час дослідження курячих ембріонів. Філософ також вважав, що оскільки серце займає центральне положення, то воно контролює всі інші органи, зокрема і мозок.

Багато в чому з Арістотелем погоджувався Гален, він стверджував, що серце є вмістилищем душі, а також перевершує всі тканини тіла щодо міцності та стійкості до травм. Втім, роль найважливішого органу людини, на думку Галена, мало не серце, а печінка. Авіценна поділяв думку Арістотеля про верховенство серця, а ще вірив, що саме цей орган відповідає за людські здібності та регулює температуру тіла.

День кави

У Сполучених Штатах Америки, Канаді та ще низці англомовних країн щороку 29 вересня відзначається Національний день кави. Про походження цього напою існує безліч легенд, однак перші згадки про вживання плодів кавового дерева з’явилися в середині XV ст. у монастирях біля міста Мохи у Ємені. Згадувалось, що монахи обсмажували, а потім заварювали зерна, привезені з Ефіопії. Згодом ці рослини єменці почали вирощувати у себе на батьківщині. Пізніше Баба Будан контрабандою вивіз декілька зернят у себе на грудях, і відтоді кавове дерево почали вирощувати також у Майсурі, а ще пізніше – в Італії, Іспанії та інших країнах Європи, звідки кава згодом потрапила до Америки та Індонезії.

Сьогодні кавове дерево вирощують у понад 50 країнах світу, лідерами серед яких Бразилія та Колумбія.

Народилися в цей день:

85 років від початку (29–30.09.1941) масового розстрілу євреїв у Бабиному Яру. За два дні було вбито 33 771 тис. євреїв, до 1943 р. Бабин Яр став місцем розстрілу понад 100 тис. мирних громадян;

160 років від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського (1866–1934), українського історика, соціолога, письменника, літературознавця, організатора української науки, державного та громадсько-політичного діяча;

100 років від дня заснування (1926) Історико-культурного заповідника Києво-Печерська лавра, який входить у список об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

50 років від дня народження Андрія Миколайовича Шевченка (1976), українського футболіста, тренера, президента Української асоціації футболу (з 2024), Героя України (2004).

Ще цього дня:

1669 — Михаїл I коронований як Король Речі Посполитої;

1789 — Конгрес США проголосував за створення американської армії;

1829 — Після реорганізації лондонської поліції у Великій Британії засновано Скотленд-Ярд, офіційне поліцейське розслідувальне управління;

1922 — У Звенигородці на Черкащині під час інспірованого більшовицькими агентами "з'їзду" отаманів Холодного яру, було заарештовано більшість цих отаманів. Передчуваючи лихе, на цей "з'їзд" не прибули отамани Чорний Ворон, Ґонта та інші;

1926 — Закрита й проголошена музеєм Києво-Печерська лавра;

1938 — Засуджено до страти українського письменника, бандуриста Гната Хоткевича;

1941 — Початок масових убивств у Бабиному Яру;

1954 — Засновано Європейську організацію з ядерних досліджень;

1991 — У Бабиному Яру встановлений пам'ятник "Менора" — перший офіційний акт вшанування пам'яті жертв Голокосту в Україні;

2003 — Росіяни почали будівництво дамби від берегів Таманського півострова до українського острова Тузла, подальший Конфлікт щодо острова Тузла.

Церковне свято

Преподобного Киріяка, самітника

Преподобний Киріяк був родом з Коринту. Його батько Йоан був священиком, він служив у соборовому храмі. Побачивши глибоке благочестя юнака (Киріяк народився при кінці правління Теодосія Молодшого), він поставив його читцем у церкві.

Та Киріяк, хоч і був молодий літами, зростав у чеснотах і постійно думав про монаше життя. Одного разу, почувши в церкві слова святого Євангелія: "Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною", вийшов з храму й, нікому нічого не сказавши, пішов на пристань, сів на корабель і подався до Єрусалиму поклонитися святим місцям.

З Єрусалиму він пішов до лаври святого Євтимія Великого, і той постриг його на монаше життя й послав на Йордан, до Лаври, де ігуменом був святий Герасим.

Прожив він там чотири роки, але коли люди і тут стали горнутися до нього і просити про молитви та оздоровлення (Бог наділив його силою творити чуда, проганяти бісів і зцілювати хворих), тоді преподобний Киріяк пішов у пустелю Рува, де подвизався п’ять років; а потім він ще сім років мешкав у скелястій місцині, що називалася Сусаким

Після цього святий повернувся до Сукійської лаври й оселився в печері преподобного Харитона, але не затримався тут на довго. Дев’яностодев’ятилітній старець знову подався до Сусакиму і прожив там, у найбільшій глушині, ще сім років. За переданням, він жив в одній печері, а в глибокій старості з молитвою на вустах закінчив своє святе життя.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Іван.

З прикмет цього дня:

Ясна і тиха погода — осінь буде теплою та сухою. Сильний вітер — зима буде вітряною та суворою. Вечірній або нічний туман — найближчим часом сильних заморозків не очікується. Листя з клена та берези опадає не повністю або повільно — на затяжну та м'яку осінь.