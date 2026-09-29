У Києві внаслідок російської атаки зафіксовано 2 пожежі та пошкодження будівлі – КМВА

У трьох районах Києва зафіксовано пошкодження від російської атаки безпілотниками, у Голосіївському та Солом'янському районах виникли пожежі, у Печерському районі було пошкоджено нежитлову будівлю, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"У Печерському районі пошкоджено 3-поверхову нежитлову будівлю. У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків на 5-поверховий житловий будинку сталося загоряння на даху. У Солом'янському районі уламки впали на території приватного житлового будинку", – йдеться у телеграм-каналі КМВА.

Джерела:

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