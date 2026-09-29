Внаслідок удару російського реактивного «Шахеда» по будівлі Національної академії наук України в Києві загинула асистентка колишнього очільника РНБО …
Президент України Володимир Зеленський поставив уряду, Міністерству закордонних справ та команді Офісу президента завдання до 15 жовтня забезпечити н…
Українські сили наразі збивають 57% реактивних дронів, тоді як загальний показник збиття дронів становить 70%, повідомив президент України Володимир …
Президент України Володимир Зеленський повідомив про трьох неповнолітніх, постраждалих внаслідок удару російських окупантів по будівлі Національної а…
Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки зросла до 30 осіб, повідомив тво начальника обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Сем…
Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про загиблого внаслідок удару російських окупантів по будівлі Національної академії наук У…