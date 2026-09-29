У Черкасах пройшла зустріч першої леді України з представниками уряди та органами місцевої влади щодо харчування дітей у школах – Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська у понеділок зустрілася із представниками уряду та місцевої влади на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України задля підбиття підсумків роботи із забезпечення харчування дітей у школах, написала вона у своєму телеграм-каналі.

"Цей навчальний рік особливий. У ньому вже всі учні шкіл мають отримати безплатні гарячі обіди. До цього нового етапу реформи шкільного харчування держава та команда реформи послідовно йшли попередні роки, змінюючи стандарти й застарілу рецептуру, оновлюючи кухні, харчоблоки. Безплатні обіди почали отримувати спершу учні початкової школи по всій країні. Потім – усі школярі прифронтових регіонів. Тепер на черзі кожна дитина в кожній комунальній школі", – йдеться у повідомленні.

За дорученням Президента України Володимира Зеленського на місцях було проведено великий комплекс заходів та ухвалено низку управлінських рішень, що дозволили забезпечити гарячим харчуванням понад 2,7 млн дітей безпосередньо в місцях навчання. До роботи було залучено багато фахівців та новий персонал у кожному закладі освіти.

Джерело: https://t.me/FirstLadyOfUkraine/12666