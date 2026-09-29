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Німеччина передала Укрзалізниці 10 пікапів для відновлення залізничної інфраструктури – Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України

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Німеччина передала 5 пікапів та 5 вантажних фургонів для колійників, зв'язківців та енергетиків, задля якомога швидшого відновлення пошкодженої інфраструктури та руху поїздів після російських атак на залізницю – повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України у себе в Телеграм.

"Після кожного удару на місце мають якнайшвидше виїхати ремонтні бригади, щоб відновити інфраструктуру та рух поїздів. Для цього потрібні люди, обладнання і, звичайно, транспорт. Дякуємо залізничникам за роботу 24/7. І дякуємо Німеччині за послідовну підтримку та практичну допомогу. Для нас важливо, що ця підтримка продовжується і посилюється", – зазначив заступник міністра Володимир Шемаєв.

Техніку передав Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні Борис Руґе.

Джерело: https://t.me/MinInfraUA/17364

#допомога #німеччина
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