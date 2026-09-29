Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Києві внаслідок нічної ракетної атаки постраждали Солом'янський та Печерський райони столиці – Кличко

1 хв читати
Додати як джерело

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу у Печерському районі, падіння уламків і влучання в адміністративну будівлю об'єкту інфраструктури у Солом'янському районі, – Кличко у Телеграм.

"У Солом'янському районі падіння уламків ракети в дворі будинку. Пожежі немає. У Печерському районі загоряння в триповерховій нежитловій будівлі. У Солом'янському – влучання в адмінібудівлю об'єкту інфраструктури. Без пожежі", – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7690

#київ #війна #обстріли
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: внаслідок удару РФ по будівлі Академії наук у Києві загинула асистентка Горбуліна, ще одну людину шукають під завалами

Зеленський: внаслідок удару РФ по будівлі Академії наук у Києві загинула асистентка Горбуліна, ще одну людину шукають під завалами

Внаслідок удару російського реактивного «Шахеда» по будівлі Національної академії наук України в Києві загинула асистентка колишнього очільника РНБО …

Читати