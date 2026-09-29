З 25 вересня Литва почала запроваджувати національні санкції проти російських мільярдерів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова – ЗМІ

Литовська влада ухвалила рішення про заборону на в'їзд до Литви російським мільярдерам на початку вересня після того, як Європейський союз виключив їх зі своїх чорних списків. Заборона триватиме п'ять років, після чого може бути продовжена, повідомляють литовські ЗМІ.

​"Після подання міністра закордонних справ міністр внутрішніх справ ухвалив рішення щодо включення Усманова та Фрідмана до списку персон нон грата. Щойно рішення міністра було отримано, Департамент міграції негайно вніс обох іноземців до вищезгаданого списку", – заявив у понеділок представник Департаменту міграції Рокас Пукінскас.

Естонія та Латвія також планують накласти національні санкції на Алішерова та Усманова.

​В той же час минулого тижня держави-члени ЄС домовилися про продовження санкцій на три роки проти близько 3000 осіб та організацій, що пов'язані з російською агресією проти України.

Джерело: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/3066235/lithuania-imposes-national-sanctions-on-russian-billionaires-usmanov-fridman