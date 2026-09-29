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Австрійський канцлер висловив обурення російською атакою на Київ у понеділок

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Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер закликав припинити російські атаки на столицю України та назвав це порушенням міжнародного права, написав Штокер у Х.

"Атаки Росії на Україну є абсолютно жахливими та мають припинитися! Клініка та Національна академія наук у центрі Києва були обстріляні, і вже кілька днів триває майже постійне бомбардування. Навмисні напади на мирних жителів та здійснення терористичних актів проти цивільного населення є осудними та порушенням міжнародного права", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://x.com/_CStocker/status/2104652911049347448

#штокер #австрія #війна #нан
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