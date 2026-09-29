Емманюель Макрон розкритикував удар РФ по НАН України у понеділок

Президент Франції Емманюель Макрон засудив російський удар по будівлі Національної академії наук України і висловив співчуття сім'ям загиблих – Макрон у Х.

"Режим Володимира Путіна завдав удару по найбільшій науково-дослідній установі України: Національній академії наук України. Ці удари є ще однією ілюстрацією ворожої зневаги російського режиму до науки та правди. Вони посилюють варварство щоденних нападів, спрямованих проти українських мирних жителів. Ми розділяємо страждання жертв та їхніх сімей. Франція та Європа будуть поруч із мужнім українським народом стільки, скільки буде потрібно", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/2104647797551038908