Путін передав активи Metro в РФ у тимчасове управління АТ "УК Торг РУС"

Путін передав російські активи рітейлера Metro у тимчасове управління зареєстрованому на початку вересня АТ "УК "Торг РУС", відповідний указ підписано в понеділок і розміщено на офіційному порталі правової інформації; він набирає чинності з дня офіційного оприлюднення.

Згідно з документом, мова йде про передачу часток у ТОВ "Метро Кеш енд Керрі", основному юридичному об'єкті рітейлера в Росії (54,45% у Metro Cash & Carry International Holding B.V. та 45,55% у Metro Cash & Carry Russia B.V.), 100% у ТОВ "Метро Верхаус Ногінськ" та ТОВ "Рітейл Проперті 5" (90% належать Metro Retail Real Estate GmbH, 10% – Metro Properties Holding GmbH).

Директором керуючої компанії призначено Йоханнеса Марію Толая, який очолює російський підрозділ Metro з квітня 2023 року. Російська "дочка" Metro заявила, що магазини та онлайн-торгівля працюють у звичайному режимі.

На сайті компанії зазначено, що станом на 2025 рік вона об'єднувала 91 торговий центр у 51 регіоні Росії.

ТОВ "Метро Кеш енд Керрі" у 2025 році скоротило чистий прибуток на 32,1% – до 4,4 млрд руб. (близько 52 млн доларів за поточним курсом), а виручка компанії зросла на 4,1% – до 260,3 млрд рублів (близько 3,1 млрд доларів).

Як повідомлялося, 18 вересня цього року Путін передав під зовнішній контроль російські активи швейцарської Nestlé та французької Auchan.