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Кількість загиблих від удару РФ по будівлі Академії наук в Києві зросла до двох – мер

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив про збільшення кількості загиблих до двох осіб, внаслідок удару по будівлі Національної академії наук України у понеділок.

"У Шевченківському районі, в нежитловій будівлі в центрі столиці, під час аварійно-рятувальних робіт, деблокували тіло ще одного загиблого", – написав Кличко у Телеграм.

 Як повідомлялося, внаслідок удару російського БпЛА по будівлі Національної академії наук в понеділок почалася пожежа на верхніх поверхах. ДСНС повідомляла про одного загиблого та шістьох постраждалих, але пресслужба уповноваженого із захисту державної мови повідомляла про загибель двох академіків, ще з кількома не було зв'язку, а посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомляв про загибель кількох людей у будівлі НАН внаслідок удару.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед постраждалих троє дітей, а загиблою виявилася асистентка ексголови РНБО, віцепрезидента НАН Володимира Горбуліна, сам він серед постраждалих.

#обстріли #жертви #нан
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