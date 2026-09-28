Сибіга на удар поблизу ПП "Ягодин": агресія РФ загрожує безпеці далеко за межами України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російську атаку БПЛА по одному із пунктів пропуску поблизу Польщі, яка уразила один із терміналів – повідомляє МЗС у своєму телеграм-каналі.

"Росія продовжує атакувати прикордонну інфраструктуру України, дедалі більше наближаючи свою війну до кордонів НАТО. Російський дрон знову вдарив по території поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" і уразив один із терміналів з українського боку кордону… Її необхідно зупинити рішучими діями: посиленням санкцій, подальшим тиском на Росію та збільшенням підтримки оборони України", – йдеться у повідомленні

Повідомляється, що постраждалих немає.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/1058