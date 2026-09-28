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Сибіга на удар поблизу ПП "Ягодин": агресія РФ загрожує безпеці далеко за межами України

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російську атаку БПЛА по одному із пунктів пропуску поблизу Польщі, яка уразила один із терміналів – повідомляє МЗС у своєму телеграм-каналі.

"Росія продовжує атакувати прикордонну інфраструктуру України, дедалі більше наближаючи свою війну до кордонів НАТО. Російський дрон знову вдарив по території поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" і уразив один із терміналів з українського боку кордону… Її необхідно зупинити рішучими діями: посиленням санкцій, подальшим тиском на Росію та збільшенням підтримки оборони України", – йдеться у повідомленні

Повідомляється, що постраждалих немає.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/1058

#війна #росія #мзс
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