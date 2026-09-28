Керівник ЦПД Коваленко заявив про свою відставку, але залишається в процесах національної безпеки

Андрій Коваленко повідомив про звільнення з посади голови Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України.

"Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за те, що прийняв мою заяву на звільнення. Три роки в ЦПД РНБО – це довгий шлях. Вдячний за цю можливість принести користь державі на цьому напрямку. Вважаю, що нам з командою вдалося розбудувати сильну інституцію, наростити медійні продукти для протидії дезінформації і формуванню українського порядку денного. А також значно посилити взаємодію з міжнародними партнерами. Для мене настав час рухатися далі", – повідомив він у себе в телеграм-каналі у понеділок.

При цьому він повідомив, що залишається "в процесах нацбезпеки і когнітивного протиборства з росією".